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Aydın Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatları, hint keneviri, hassas terazi ve nakit para ele geçirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan S.A (51) ve M.K.(22) isimli şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Karacaören Mahallesinde (S.A) isimli şüpheli şüpheli şahsın aracında, ikametinde ve zeytinlik arazisinde yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ( Metamfetamin, kubar esrar), 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen (S.A) tutuklanırken, (M.K) ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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