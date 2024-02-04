Aydın Karacasu'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Yaptı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, sürücüleri hem denetledi hem bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce trafik güvenliğinin sağlanması hedefiyle denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Karacasu ilçesi Yeşilyurt Denetim cebinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 35 sürücüsüne emniyet kemeri, hız kuralları, trafikte öfke kontrolü ve diğer trafik konularında eğitim verildi. Ayrıca araç içerisinde yolcu olarak bulunan minik sürücü adaylarına da 'Trafik Jandarması' boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN