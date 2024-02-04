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Aydın Karacasu'da Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Yaptı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, sürücüleri hem denetledi hem bilgilendirdi. Denetimlerde emniyet kemeri, hız kuralları ve trafik konularında eğitim verildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, sürücüleri hem denetledi hem bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce trafik güvenliğinin sağlanması hedefiyle denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Karacasu ilçesi Yeşilyurt Denetim cebinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 35 sürücüsüne emniyet kemeri, hız kuralları, trafikte öfke kontrolü ve diğer trafik konularında eğitim verildi. Ayrıca araç içerisinde yolcu olarak bulunan minik sürücü adaylarına da 'Trafik Jandarması' boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacasu Jandarma Aydın Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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