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Aydın Karacasu'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıssın kimliği jandarma ekiplerince tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Olay, Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede ikamet eden bir şahsa ait evin içerisinde bulunan 1 adet büyük altın, 3 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın ve 12 bin TL para kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin N.C. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Karacasu Aydın Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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