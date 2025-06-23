Aydın Jandarması Yangınlara Karşı Devriye Faaliyetlerini Sürdürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ve vatandaşların orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Aydın Valiliği'nin 2025/1 Sayılı Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler konulu kararı kapsamında 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında belirlenen bölgelerdeki alanlara girişler yalnızca yetkili makamların izniyle yapılabilecek. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan karar doğrultusunda Germencik, Efeler, Karacasu, Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde devriye faaliyetleri gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirdi. Yangın riski taşıyan bölgelerde denetimlerini artıran ekipler, özellikle ormanlık alanlarda mangal yakılmaması, anız yakılmaması, cam kırıkları ve sigara izmaritlerinin atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Orman yangınlarını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında da insansız hava araçları (İHA) ve dronlar kullanılarak sürekli gözetim yapılmaya devam ediliyor. Aydın Jandarması, teknolojik unsurlarla ormanlık alanları havadan da kontrol altında tutarak yangın risklerini en aza indirmeyi hedefliyor. Yetkililer, ormanların ve içindeki canlıların korunması adına vatandaşların daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurgulayarak, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizdi. - AYDIN