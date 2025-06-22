Aydın Jandarması Trafik Denetimlerinde Cezalar Kesildi

Aydın Jandarması Trafik Denetimlerinde Cezalar Kesildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamada 502 şahsın GBT sorgusunu yaparken, 350 aracı denetledi. Kurallara uymayan 52 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Köşk-Ödemiş karayolunda şok trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan uygulama kapsamında 502 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, 350 araç da trafik yönünden denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 52 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini korumak adına denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirten jandarma yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan araç trafiği nedeniyle sürücülerin trafik kurallarına azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için sahadaki denetim ve kontrollerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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