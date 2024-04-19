Aydın-İzmir Otoyolunda Yağ Dökülmesi Trafiği Felç Etti
Aydın-İzmir otoyolunun bir bölümüne bir kamyondan dökülen yağ nedeniyle trafiğe kapanınca, uzun araç kuyrukları oluştu. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açılacak.
Aydın- İzmir otoyolunun bir bölümü kamyondan dökülen yağ dolayısıyla trafiğe kapanınca karayolunda uzun araç trafiği oluştu.
Aydın-İzmir otoyoluna bir kamyondan yağ dökülünce Efeler ilçesindeki otoban kavşağı trafiğe kapatıldı. Aydın-İzmir otoyolunu kullanacak araçlar, Aydın-İzmir karayolunu polisler tarafından yönlendirildi. Otoban kavşağından İncirliova girişine kadar yaklaşık 10 km uzun araç kuyruğu oluştu. Polisler kavşak noktalarda trafik akışını sağlamak için görev yaptı. Aydın-İzmir otoyolunun kapanan bölümünün yolda temizlik çalışması bitince trafiğe açılacağı öğrenildi. - AYDIN