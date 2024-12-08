Aydın-İzmir Otoyolu'nda Uyuşturucu Kontrolü: Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri çıkışında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine geçit vermeyen ekipler Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri çıkışında uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uyuşturucu madde köpeği ile yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Kontroller esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü C.Ö.'nün (35) sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde etkisi ile araç kullandığı tespit edildi. Şüpheli şahsa adli işlem ile birlikte otoyol jandarması tarafından toplam 46 bin 217 TL trafik idari para cezası uygulandı. - AYDIN