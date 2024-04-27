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Aydın-İzmir Otoyolu'nda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu savrulan ve tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Araz hayatını kaybetti.

Aydın- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu savrulan ve tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Araz hayatını kaybetti.

Kaza, 22 Nisan Pazartesi günü Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.T. idaresindeki 09 ALA 850 plakalı otomobil, aynı istikametteki H.A. idaresindeki 20 D 7180 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 20 D 7180 plakalı otomobile, o esnada aynı yönden gelen İ.T. yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken 20 D 7180 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. ile yolcu konumundaki İlknur Araz (25) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İlknur Araz doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlknur Araz'ın ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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