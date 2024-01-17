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Aydın-İzmir Otobanında Tırın Çarptığı Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

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Aydın-İzmir otobanında meydana gelen kazada tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşanan zincirleme kaza tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aydın- İzmir otobanında meydana gelen kazada tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşanan zincirleme kaza tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkii Selatin Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın ilindeki taziye ziyaretinin ardından İnegöl'e dönmek üzere yola çıkan sürücü Vasıf S.(38) yönetimindeki 16 BFZ 775 plakalı otomobile, sürücüsünün kontrolünden çıkan 03 AFY 750 plakalı tır çarparak sürükledi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S.(63) yaralandı.

"Zincirleme kaza oldu"

Kazanın hemen ardından kapanan yolda ani fren yapan araçlar birbirine çarptı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kaza güvenlik kamerasına yansıdı"

Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tırın otomobile çarpması ve önüne katarak sürüklemesi ve sonrasında diğer araçların kazaya karışması yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Aydın İzmir Güvenlik Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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