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Aydın-İzmir Otobanı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Kenarına Uçtu

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Aydın-İzmir Otobanı'nda meydana gelen kazada bir otomobil, bariyerleri aşarak yol kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aydın- İzmir Otobanı'nda kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerleri aşarak yol kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü kadın, yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Muğla Karayolu bağlantı yolunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 66 ABG 873 plakalı otomobil sürücüsü A.S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda savrulan otomobil bariyerleri aşarak yol kenarına uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim ederek, güvenlik önlemi aldı. Araçtan yaralı olarak kurtarılan A.S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Muğla İzmir Aydın İzmir Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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