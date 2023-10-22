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Aydın İncirliova'da Bahçe Kapısı Hırsızı Yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 adet bahçe kapısı çalan şüpheli şahıs Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı. Hırsızlık olayı sonucunda çalınan malzemeler mahalle muhtarına teslim edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 adet bahçe kapısı çalan şüpheli şahıs Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Hacialiobası Mahallesi'nde köy merasında bulunan 2 adet bahçe kapısının kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili E.E. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Çalınan malzemeler mahalle muhtarına teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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