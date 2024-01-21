Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir eve yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Tabanca İstihsali ve Silah Ticareti' yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde M.S.A. ve M.B.D. isimli şahıslara ait ikametlere operasyon düzenlendi. Yapılan baskında ev ve eklentilerde yapılan aramada 20 adet tabanca, 65 adet ağzı açılmış namlu, 33 adet tabanca yedek parçası, 2 adet otomatik pompalı tüfek, 101 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 51 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı ve 30 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN