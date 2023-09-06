Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan bir operasyonda, yabancı uyruklu bir şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve esrar bulundu. Ayrıca, şüphelinin vize ve ikamet izni ihlalinden arandığı tespit edildi.