Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan bir operasyonda, yabancı uyruklu bir şüpheli uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve esrar bulundu. Ayrıca, şüphelinin vize ve ikamet izni ihlalinden arandığı tespit edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeği Veston'un da desteğiyle araçta arama gerçekleştirildi.
Jandarma ekipleri Filistin uyruklu M.F.W.J'nin üzerinde ve eşyalarında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve esrar buldu.
İncelemede, yabancı uyruklu şüphelinin vize ve ikamet izni ihlalinden arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için karakola götürüldü.