Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma ekiplerinin devriye esnasında şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu para ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Söke'de icra edilen devriye esnasında H.P., E.K., C.D., S.C.E., H.C.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (kubar esrar, metamfetamin) ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN