Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, Söke ilçesinde beş şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde beş şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Söke ilçesinde N.D., V.A., İ.S.Y., Ö.K., N.B.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ( kubar esrar, metamfetamin) ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Beş şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN