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Aydın'ın Söke ilçesinde otobüste uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrol faaliyetinde, Söke ilçesinde seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında yapılan aramada 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli yakalanırken, şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar, 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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