Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet kazası: İki sürücü yaralandı

Güncelleme:

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı.

Kaza, Erol Kundak sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.G. idaresindeki 09 ALC 171 plakalı motosiklet, önündeki aracı sollayıp E.T. idaresindeki 09 ALD 192 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Seyit Ahmet Koçak kimdir? Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kaç yaşında, nereli? Kerem Okyay kimdir? Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Kerem Okyay kaç yaşında, nereli? Barış Tunca kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kaç yaşında, nereli? 7 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mehmetcan Solak kimdir? Memleket Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmetcan Solak kaç yaşında, nereli? Atalay Seçkin kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı Atalay Seçkin kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title