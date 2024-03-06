Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet kazası: İki sürücü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı.

Kaza, Erol Kundak sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.G. idaresindeki 09 ALC 171 plakalı motosiklet, önündeki aracı sollayıp E.T. idaresindeki 09 ALD 192 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN