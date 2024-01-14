Aydın'ın Söke ilçesinde kayıp olarak aranan kişiye ait ceset bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde 30 gündür kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Şerafettin Akalın'a ait olduğu düşünülen erkek ceset bulundu. Cesedin henüz kimliğinin tespit edilemediği öğrenilirken acılı ailenin bekleyişi devam ediyor.

Olay, Söke-Kuşadası yolu üzerinde Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Granta mevkiinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler, olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Bölgeye gelen nöbetçi savcının incelemesi sonucunda cesedin Adlı Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan bulunan cesedin geçtiğimiz 14 Aralık'ta evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 4 çocuk babası Şerafettin Akalın'a ait olduğu düşünülürken, cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. - AYDIN