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Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan Süleyman Aydoğar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nden kaybolan Süleyman Aydoğar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En son yakın kırsal mahallelerden olan Pamukçular civarında görüldüğü belirtilen şahıs için jandarma ve AFAD ekipleri başta olmak üzere çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinin de yer aldığı yaklaşık 250 kişi arama çalışmaları için seferber oldu. Güzeltepe Mahalle Muhtar Musa Ölmez yaptığı paylaşımda, 'Süleyman Aydoğar Güzeltepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden haber alınamıyor. Görenlerin insanlık namına arayarak bilgi vermesi önem ve rica olunur' ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nden kaybolan Süleyman Aydoğar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En son yakın kırsal mahallelerden olan Pamukçular civarında görüldüğü belirtilen şahıs için jandarma ve AFAD ekipleri başta olmak üzere çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinin de yer aldığı yaklaşık 250 kişi arama çalışmaları için seferber oldu. Güzeltepe Mahalle Muhtar Musa Ölmez yaptığı paylaşımda, "Süleyman Aydoğar Güzeltepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden haber alınamıyor. Görenlerin insanlık namına arayarak bilgi vermesi önem ve rica olunur" ifadelerini kullandı.

Engelli olduğu ifade edilen Süleyman Aydoğar'ın daha önce de kaybolduğu, yapılan arama çalışmalarının ardından İncirliova'da bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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