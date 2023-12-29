Aydın'ın Söke ilçesinde iş yerinde yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir iş yerine ait imalathanede meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Söke çarşı merkezi Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak'taki Karakaşlar İş Merkezi'nde meydana gelen yangın, endişe oluşturdu. İş merkezinin birinci katında bir iş yerine ait imalathanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İmalathanedeki yangın söndürülürken maddi zarar oluştu. - AYDIN