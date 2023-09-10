Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sazlıköy Mahallesi'ndeki bir evden 2 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin, kasten yaralama suçundan da aranan İ.F. olduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sazlıköy Mahallesi'ndeki bir evden 2 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin, kasten yaralama suçundan da aranan İ.F. olduğunu belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.