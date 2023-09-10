Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sazlıköy Mahallesi'ndeki bir evden 2 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin, kasten yaralama suçundan da aranan İ.F. olduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.