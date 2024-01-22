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Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Aydın İtfaiye Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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