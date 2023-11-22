Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi başından vurulmuş şekilde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, Söke ilçesi Savuca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.T. isimli bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı İ.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, polis ekipleri tarafından olayın fail yada faillerini belirleme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN