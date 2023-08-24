Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 53 gram sentetik uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi.