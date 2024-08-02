Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesine uyuşturucu temini için gelen şüpheliler, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, uyuşturucular otomobilin vites topuzuna gizlenmiş şekilde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İ.Ç. (50) ve Ü.S. (40) isimli şahısların içerisinde bulundukları araç, uyuşturucu madde temini amacıyla geldikleri Nazilli ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada aracın vites topuzu iç kısmına gizlenmiş vaziyette 103 gram metamfetamin maddesi, 2 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN