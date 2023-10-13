Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Aşağıkayacık Mahallesi'nde Y.I. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 513 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN