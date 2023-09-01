Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı gözaltına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda 20 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İsabeyli Mahallesi'nde belirlenen şüphelinin çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, aramada 20 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - 3. Sayfa