Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda göz damlası şişesinde 52 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.