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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde 1 kilo uyuşturucu madde bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, uyuşturucu ticaretinin yapılacağının bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, harekete geçerek bir şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan S.A. ve M.A.K. isimli 2 şüpheli yakalanırken, araçta yapılan aramada gizli bölmelerde 1 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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