Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 820 gram esrar, 13 kök Hint keneviri, 350 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samailli Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

İkametteki aramada 820 gram esrar, 13 kök Hint keneviri, 350 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.