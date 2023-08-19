Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Nazilli ilçesinde A.E'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada 17,48 gram sentetik uyuşturucu, 105 gram esrar, 10 adet sentetik ecza malzemesi ve 3 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.