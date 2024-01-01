Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerine takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler devriye esnasında şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu. Kontrollerin ardından H.F., S.A., M.B.A. ve T.K. isimli 4 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN