Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine doğru ilerleyen H.A. idaresindeki 09 H 0868 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 35 CJA 25 plakalı tır jandarma kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak refuje devrildi. Kazada sürücü H.A. ile otomobil içinde bulunan G.A. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN