Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı saldırı düzenleyen şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve silahlı saldırı düzenleyen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi'nde bir ikamete silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, ikametin çatısına ve içine 6 kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, saldırının yan sokaktaki bir adresten gerçekleştirildiğini belirlendi. Şüpheli İ.U., polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken pencereden atladı ve ayağını kırdı. M.U. olarak kendini tanıtan şüphelinin alınan parmak izi incelemesi sonucu İ.U. olduğu tespit edilirken, şüphelinin uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan 7 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca, 3 şarjör ve 400 adet mermi ele geçirildi. İ.U. gözaltına alınırken çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN