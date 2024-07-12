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Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli Konya dahil toplam 7 adreste gerçekleştirilen silah operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, toplam 6 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli Konya dahil toplam 7 adreste gerçekleştirilen silah operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, toplam 6 şüpheli yakalandı.

Nazilli KOM Büro Amirliğince Nazilli ilçe merkezinde başlatılan silah operasyonu kapsamında Nazilli'de 3, Konya'da 4 adrese baskın yapıldı. Edinilen bilgiye göre yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 1 kelepçe ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak 5 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yine Nazilli KOM Büro Amirliği tarafından İsabeyli Mahallesi'nde bir adrese daha operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tabanca namlusu ile namlu açmaya yarayan ekipman ve silah parçaları ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli yakalandı. Silah operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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