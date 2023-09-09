Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızı yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden çalınan motosikletin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şüpheli M.B. tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelinin aynı zamanda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan arandığı belirlendi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dallıca Mahallesi'ndeki bir evden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.B. olduğunu belirledi.
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan arandığı da belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa