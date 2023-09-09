Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden çalınan motosikletin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şüpheli M.B. tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelinin aynı zamanda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan arandığı belirlendi.