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Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme helikopterlerinin havadan destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda yangın çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Nazilli ilçesi Dereağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın söndürme helikopterlerinin havadan destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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