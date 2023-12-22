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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan motosikleti bırakıp kaçan iki şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan incelemede motosikletin şasi numarasının kazıntı olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sırasında motosikleti bırakıp kaçan iki şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti takibe alarak durdurmak istedi. İki şüpheli motosikletle polisten kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada şüpheliler motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede şasi numarasının kazıntı olduğu tespit edilerek kriminal incelemeye gönderildi. Olay sonrası çevrede yapılan araştırmalar neticesinde Y. R ve E. G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şüpheli de olayı kabul ederken haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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