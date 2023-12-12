Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolan 7 koyun bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolan 7 koyun, jandarma ekipleri tarafından evin bin 500 metre uzağındaki ağaçlık bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolan 7 koyun, jandarma ekipleri tarafından evin bin 500 metre uzağındaki ağaçlık bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 adet küçükbaş hayvan ağılının kapısından çıkarak kayboldu. Durumu fark eden koyunların sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Aramalar sonucu kayıp hayvanlar, evinin bin 500 metre ilerisinde ağaçlık alan içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsabeyli Jandarma Nazilli Aydın Hayvanlar Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title