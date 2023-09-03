Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 3 altın bilezik ile para çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pirlibey Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin Ş.D. olduğunu belirledi. Şüpheli gözaltına alındı.