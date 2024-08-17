Aydın'ın Nazilli ilçesinde hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla faaliyet gerçekleştirildi. İcra edilen faaliyette, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ( 2 Dosya), Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını, İhlal, Hakaret, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından aranan ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U. (23) isimli şahıs Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü adli işlemelerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN