Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ediyor.

Saat 15.20 sıralarında çıkan yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için büyük mücadele veriliyor. Alanın sarp, rüzgarın da kuvvetli esmesi nedeniyle yerden müdahalenin zor olduğu bölgede helikopterlerle söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmezken Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda helikopterle birlikte Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. - AYDIN