Aydın'ın Nazilli ilçesinde 108 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde devriye sırasında durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 108 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerinde 108 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine H.G'yi durdurdu.
Şüphelinin üzerindeki aramada 108 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - 3. Sayfa