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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 100 kök kenevir ele geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evin bahçesinde 100 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir evin bahçesinde 100 kök kenevir ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Nazilli ilçesi Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden A.S. isimli şahsın evinde baskın düzenledi. İkametinin yanında bulunan bahçede yapılan aramada 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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