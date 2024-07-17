Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. isimli şahıs Kuşadası'nda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN