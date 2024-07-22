Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aranan 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlar çerçevesinde kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve toplamda 18 yıl 45 gün kesinleşmiş cezası bulunan Ş.B. isimli şahıs, Türkmen Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ardından devam eden çalışmalar kapsamında da iki dosya ile adet gereği açıkta bırakılmış olan eşya hakkında hırsızlık, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından aranan ve toplamda 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs, Türkmen Mahallesi'nde cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğinibelirtti. - AYDIN