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Aydın'ın Köşk ilçesinde yol malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen kazada yol malzemesi yüklü kamyon devrildi ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yol malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ödemiş - Köşk Karayolu Başdeğirmen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ödemiş istikametinden Köşk istikametine doğru ilerleyen yol malzemesi yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, yol temizleme çalışmalarının ardından normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Köşk Kaza

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