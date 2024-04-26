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Aydın'ın Köşk ilçesinde aranan şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde 5 ayrı dosyadan aranması bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 5 ayrı dosyadan aranması bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köşk İlçe Emniyet Amirliği'nin aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 23 suç kaydı ve 'konut dokunulmazlığının ihlali, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, parada sahtecilik, yağma ve 6136 sayılı SKM Kanununa muhalefet gibi 5 ayrı dosyadan aranması bulunan şüpheli O.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.O. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Köşk İlçe Emniyet Amirliği tarafından son zamanlarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında aranma kaydı bulunan 43 şüpheli yakalanırken, 22 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Köşk Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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