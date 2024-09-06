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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamyonet devrildi, bir kişi yaralandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Orta Mahalle Durmuş Terzioğlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen 09 VD 443 plakalı kamyonet sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine alt yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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