Aydın'ın Karacasu ilçesinde hırsızlık olayı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir eve giren hırsız, jandarma ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın evinde bulunan ev eşyaları kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelerek çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının F.K. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN